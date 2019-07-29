خاص أرقام في الجول – معلول ضد الزمالك.. محاولة واحدة تكفي

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 12:09

كتب : محمد يسري

هدف علي معلول لـ الأهلي أمام الزمالك

أداء هجومي متزن مع ظهور دفاعي رائع مع تقديم مجهود جبار جعل علي معلول أبرز لاعبي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

معلول لدغ الزمالك وسجل هدف الانتصار ليُنهي الأهلي الدوري برصيد 80 نقطة ويحتفل بالدوري الذي حققه للمرة 41 في تاريخه.

على مدار 90 دقيقة وكالمعتاد شارك معلول في مركز الظهير الأيسر مع حصوله على حرية هجومية، وهو ما يظهر في الخريطة الحرارية له في المباراة.

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مرر معلول 51 مرة أكمل منهم 31 تمريرة بدقة 61%، منهم 30 تمريرة أرضية.

تمريرات معلول كانت إيجابية، 20 للأمام و7 لجانب الملعب و4 فقط للخلف.

ورغم إنطلاقات معلول إلا أنه لم ينجح في إرسال أي عرضية صحيح. 6 محاولات ما بين عرضيات من لعب مفتوح أو كرات ثابتة والدقة = 0.

لكن الظهير التونسي كان دقيقا في محاولاته على المرمى. محاولة واحدة فقط من معلول سكنت شباك الزمالك وأعطت نقاط المباراة للقلعة الحمراء.

أمر أخر كان معلول مميزا فيه وهو استلام الكرة إذ نجح في استلام الكرة 31 مرة بشكل صحيح، ولم يخطئ سوى مرة واحدة.

ودفاعيا حدث ولا حرج، معلول استعاد الكرة 11 مرة من أماكن مختلفة منها 3 مرات بالقرب من منطقة جزاء الأهلي، ولم يفقد الكرة سوى مرتين فقط.

الأرقام مقدمة من FilGoal.com بالتعاون مع KoraStats.com

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