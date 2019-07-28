ربيعة: استفدت من معسكر إسبانيا.. وأعرف الآن كيف أتعافى من الإصابات سريعا

الأحد، 28 يوليه 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - الزمالك

اعترف رامي ربيعة لاعب الأهلي، أنه استفاد من معسكر إعداد الأهلي في إسبانيا.

الأهلي اختتم الدوري المصري 2019 بفوز على غريمه التقليدي الزمالك 1-0 على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

وصرّح ربيعة بعد المباراة: "نهدي لقب الدوري لجماهيرنا".

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وأكمل عبر قناة ناديه الرسمية: "هذا مجهود عام كامل، ليس مجهودي وحدي، فأنا عدت متأخرا، ولكن العديد من اللاعبين شاركوا وتحملوا المسؤولية".

وكشف ربيعة كيف أتقن التعامل مع إصاباته السابقة: "تكرار الإصابات جعلني أستوعب إمكانياتي والطريقة التي يمكنني العودة بها في أسرع وقت".

واعترف: "معسكر إسبانيا كان مثاليا لي، الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في شخصي".

وأتم: "الفوز على الزمالك كان مهما، فالجمهور يدرك قيمة هذه المباراة".

احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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