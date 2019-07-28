رمضان صبحي: الفوز واللقب هدية للجماهير.. ونسعى للمزيد من البطولات

أشاد رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي بزملائه بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف في ختام مباريات الدوري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وأنهى الأهلي مسابقة الدوري في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "الحمد لله حققنا مكسب هام، وكنا رجال على قدر المسؤولية".

وتابع رمضان صبحي "أشكر اللاعبين على ماقدموه، وربما كان الأداء أقل من المباراة السابقة التي حسمنا فيها لقب الدوري".

وشدد رمضان "رغم ذلك نجحنا في تحقيق الفوز، فالنادي الأهلي يعرف كيف يفوز بالمباريات الكبرى حتى وإن كان الأداء أقل".

وأضاف رمضان صبحي "نهدي تلك البطولة إلى الجماهير العظيمة ومجلس الإدارة واللاعبين الرجال".

وعن إمكانية رحيله في يناير أو الاستمرار بعد نهاية الموسم المقبل قال رمضان صبحي: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت".

وتابع "حققنا لقب الدوري الصعب، وكنا نتمنى حصد بطولة إفريقيا لكن لم نوفق ونسعى لذلك العام الماضي".

وأتم رمضان صبحي تصريحاته "نسعى لمزيد من البطولات الموسم المقبل إن شاء الله".

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