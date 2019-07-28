عبد الحفيظ: لن أقلل من أحد مثلما يفعل الآخرون.. والكأس ليس هدف الفرق العظيمة

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بفريقه بعد الفوز على الزمالك في ختام الدوري المصري 2018\2019.

الأهلي الذي حسم لقب الدوري في مواجهة المقاولون العرب قبل 4 أيام، تغلب على غريمه التقليدي الزمالك 1-0 على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

وصرّح سيد عبد الحفيظ بعد المواجهة عبر قناة ناديه: "هذا فوز غالٍ ومستحق".

وأكمل: "كنا متأخرين بـ8 نقاط، والآن نتفوق بـ8 نقاط".

وبرر فوز الأهلي بالدوري: "عودتنا في الدوري حدثت بسبب شخصية الأهلي وكيانه وتاريخه".

وأكمل عبد الحفيظ: "لن أفعل مثل الناس الذين يقللون من شأن الآخرين، نحن نحترم الجميع ونقدرهم".

وأضاف: "سننتظر احتفالية الإدارة بلقب الدوري التاريخي".

وعن مواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا: "سنواجه فريقا مجهولا في دوري الأبطال، لا نعرف حتى مكان إقامة المباراة".

وشدد على رغبة حصد لقب محلي ثانٍ: "الكأس لا تكون بطولة مهمة للأندية الكبيرة والعريقة، لكن هذا لا يعني أننا لن نلعبها بجدية، بل سنحاول الفوز بالثنائية".

وأتم: "يصفون موسم الأهلي أنه واحد من أصعب المواسم، ونحن حصدنا 80 نقطة كاملة".

















































































































































































































































































































احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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