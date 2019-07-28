محمد الشناوي: الأهلي بطل.. حان وقت بطولة إفريقيا

عبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به ضد الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 34 للدوري المصري ليختتم المسابقة التي توج بها برصيد 80 نقطة.

وقال الشناوي: "الأهلي فريق بطل والفوز على الزمالك كان مهما لزيادة الفارق في النقاط".

وأضاف "الفوز يؤكد تفوق الأهلي ويؤكد شخصية الفريق".

وتابع "جميع اللاعبون وراء الفوز في مباراة اليوم، كل الفريق يعمل على قلب رجل واحد".

وأكمل "سعيد بما قدمته من أداء في المباراة".

واستمر "الآن سنقوم بنقل تركيزنا بشكل مباشر على الفوز ببطولة إفريقيا التي تمثل الهدف الأساسي لنا في الوقت المقبل".

وأتم "أشكر جماهير الأهلي على المساندة والثقة بنا".

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.































































































































































































































































































































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