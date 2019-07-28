كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام الجزائر ويحقق أسوأ مركز منذ 22 عاما في بطولة إفريقيا

الأحد، 28 يوليه 2019 - 21:04

كتب : محمد سمير

مصر - بطولة العالم لكرة الطائرة

سقط منتخب مصر للكرة الطائرة مجددا في بطولة إفريقيا، وهذه المرة أمام الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-23، 22-25، 16-25، 20-25).

وكان منتخب مصر قد سقط في نصف النهائي أمام منتخب تونس صاحب الأرض بنفس النتيجة.

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وحقق الفراعنة أسوأ مركز في تاريخ مشاركاته بطولة أمم إفريقيا منذ 22 عاما وبالتحديد في نسخة 1997 عندما لم يتواجد في المربع الذهبي.

ومنذ نسخة 1997 لم يخرج منتخب مصر للكرة الطائرة من المباراة النهائية سوى في نسخة 2001 التي لم يشارك بها الفريق.

وكان منتخب مصر قد حقق اللقب 8 مرات من قبل في المركز الثاني خلف منتخب تونس.

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