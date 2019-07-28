تقارير: أنباء سارة لمدرب بيرو؟ بينافينتي يقترب من العودة للدوري البلجيكي

بعد 630 دقيقة بقميص بيراميدز، تقترب مغامرة كريستيان بينافينتي على الأراضي المصرية من نهايتها.

عدة تقارير بلجيكية ذكرت أن بينافينتي على وشك العودة للدوري البلجيكي، بعد 6 أشهر قضاها في صفوف بيراميدز.

صحيفة HLN البلجيكية ذكرت أن ناديه السابق، شارلروا، مهتم باستعادته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أما موقع Voetbal24 البلجيكي، فذكر أن اللاعب محط اهتمام النادي العملاق ستاندر دو لييج.

ميشيل برودوم مدرب ستاندر دو لييج أعطى موافقته بالفعل لدخول إدارته في مفاوضات متقدمة على ضم بينافينتي بحسب التقرير، والسبب مستوياته المميزة السابقة مع شارلروا.

تتزامن تلك التقارير مع تصريحات ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، التي حث فيها بينافينتي مرة جديدة على مغادرة الدوري المصري.

جاريكا صرّح ونقل عنه موقع RPP البيروفي: "بينافينتي لا يزال في حساباتنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "كل مباراة في تصفيات كأس العالم ستكون بمثابة نهائي، ولهذا سنحتاج إلى لاعبين أقرب في المسافة، لأن السفر لمدة 11 ساعة ليس مثل السفر لمدة 20 ساعة".

وأتم: "نريد دائما الأفضل من أندري كاريو وكريستيان بينافينتي، وعلى الرغم من تواجدهما في دوريين تنافسيين، لكن بإمكانهما الظهور بشكل أفضل في دوريات أخرى".

بينافينتي (25 عاما) بدأ مسيرته في ريال مدريد كاستيا، قبل أن يلعب فترة قصيرة في فريق ميلتون كينيز دونس الإنجليزي، ومنه تحوّل إلى شارلروا البلجيكي عام 2016، واستمر معه حتى فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

اللاعب خاض مع بيراميدز 12 مباراة طوال الدور الثاني، وسجّل 3 أهداف وصنع 4، لكن ذلك لم يشفع له حتى ينضم للقائمة النهائية لـ بيرو في كوبا أمريكا 2019.

بينافينتي انضم للقائمة الأولية لبلاده، وتم استبعاده بعدها، ليغيب عن إنجاز تحقيق المركز الثاني على أرض البرازيل.

وليست هذه المرة هي الأولى التي يطالبه فيها المدرب جاريكا بالرحيل عن الدوري المصري إن أراد تحسين فرصه في الانضمام إلى المنتخب.

في مارس الماضي صرّح جاريكا: "قبل أن نختار قائمة المنتخب، نقوم بتقييم كل شيء، ليس فقط مستوى اللاعب، ولكن أيضا مدى بُعد المسافة، فارق التوقيت، طول الرحلة، والعديد من الأمور الأخرى".

مضيفا خلال حديثه عن اللاعب الملقّب بـ "El Chavel" أو "الطفل": "من الجلي أن كريستيان بينافينتي يعجبنا كلاعب، وأحيانا القرارات التي نتخذها لا تعجبنا، أو نعتقد أنها ستعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخب الوطني".

وأضاف: "لوددت لو يتواجد بينافنتي في دوري آخر".

وواصل معتبرا أن انتقال لاعبه للدوري المصري لم يكن خطوة إيجابية: "لقد شاهدته في الدوري البلجيكي، ومن ثم شاهدته في الدوري المصري، ورياضيًا لا أعتقد أنها خطوة للأمام".

واستدرك: "ولكن هذا لا يُغلِق الباب في وجهه".

واختتم جاريكا: "لربما لن يكون معنا الآن، ولكن عندما نمتلك 15 يوما قبل كوبا أمريكا سيكون استدعائه واردا".

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