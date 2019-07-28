التشكيل - لا تغيّر فريقا فائزا بالدوري.. الأهلي بنفس الأسماء أمام الزمالك

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن التشكيلة التي تواجه الزمالك في استاد برج العرب، بآخر مباريات الدوري المصري لموسم 2018\2019.

الأهلي الذي توج باللقب رسميا بانتصاره على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي، لم يجر أي تغيير في تشكيلته الأساسية.

ليتواصل ظهور وليد سليمان تحت رأس الحربة على حساب صالح جمعة المتواجد على مقاعد البدلاء، كما يبدأ وليد أزارو في مركز المهاجم على حساب مروان محسن.

ويلعب محمد هاني في الجهة اليمنى مع بقاء أحمد فتحي على دكة البدلاء.

الأهلي في رصيده 77 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك الوصيف.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

الهجوم: وليد أزارو

دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - حسام عاشور - صالح جمعة - جونيور أجايي - مروان محسن

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