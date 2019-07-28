كرة يد - هاني الفخراني: أردنا توصيل رسالة للعالم أجمع.. انتظروا مونديال الناشئين والكبار

الأحد، 28 يوليه 2019 - 18:56

كتب : محمد سمير

كرة يد - منتخب مصر للشباب - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد

أشاد هاني الفخراني المدرب العام لمنتخب شباب كرة اليد بأداء لاعبيه ببطولة العالم التي اختتمت اليوم الأحد في إسبانيا.

ونجح منتخب مصر في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب البرتغال بفارق 10 أهداف.

وكرر بذلك شباب اليد إنجاز نسخة 1999 الذي فازت فيه مصر بالبرونزية الوحيدة في تاريخ مشاركتها بمونديال شباب اليد.

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وقال هاني الفخراني في تصريحات للاتحاد الدولي لكرة اليد: "كنا نريد إرسال رسالة للعالم أجمع".

وتابع "أعتقد أننا نجحنا في ذلك، والجميع شاهد عودة مصر إلى منصات التتويج الدولية".

وأتم الفخراني تصريحاته "سيشاهد العالم أيضا ما ستقدمه مصر في بطولات العالم المقبلة سواء على مستوى الناشئين أو الكبار".

ويلعب منتخب مصر للكبار منافسات مونديال 2021 والمقرر إقامته في مصر في شهر يناير.

بينما منتخب الناشئين يستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في مقدونيا بالفترة من 6 إلى 18 أغسطس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد وفرنسا والمجر وتايوان وكندا.

ولم يسبق لمنتخب الناشئين الصعود إلى المربع الذهبي من قبل في مونديال تحت 19 عاما والذي انطلق لأول مرة في 2005.

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