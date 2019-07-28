بعد برونزية شباب اليد.. محمد صلاح: إنجاز كبير ومعتاد

وحصد منتخب شباب اليد مواليد 98 برونزية بطولة العالم بعد الفوز على منتخب البرتغال بفارق عشرة أهداف.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد".

وتابع "إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية، بالتوفيق دائما".

وكان منتخب مصر قريبا من الوصول إلى المباراة النهائية بعد مباراة درامية مع منتخب فرنسا.

وحول شباب الفراعنة تأخرهم بخمسة أهداف إلى تعادل قبل دقيقتين من النهاية لكن نجحت الديوك الفرنسية في خطف المباراة بفارق هدفين.

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