في مباراة تألق مونت.. تشيلسي يفوز على ريدنج برباعية

الأحد، 28 يوليه 2019 - 18:31

كتب : محرر في الجول

تشيلسي

النتائج الجيدة في المباريات الودية لـ فرانك لامبارد مستمرة مع تشيلسي، الذي حقق فوزا جديدا على ريدنج.

وفاز تشيلسي على ريدنج وديا بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة جمعت بينهما على ملعب مادجستيك.

تقدم ريدنج في النتيجة في الدقيقة 13 عن طريق جوشوا لي برانت، ثم تعادل روس باركلي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كيندي الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 42.

إلا أن ريدنج تعادل سريعا في الشوط الثاني عن طريق مايكل موريسون في الدقيقة 49، إلى أن جاء دور ماسون مونت الذي سجل هدفين في الدقيقتين 57 و60، ورغم تسجيل صامويل بالدوك الهدف الثالث لريدنج إلا أنهم لم يفلحوا في إدراك التعادل.

انتصار تشيلسي هو الفوز الثالث في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، إذ فاز على سان باتريك الإيرلندي وبرشلونة، وتعادل مع بوهيمانس الإيرلندي ويخسر من كواساكي فرونتال الياباني.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب فودافون بارك في تركيا.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي عقب رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق اللندني.

اقرأ أيضا:

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

يد - شباب مصر يحصدون برونزية العالم بفوز كاسح على البرتغال

تشكيل الأهلي المتوقع - رمضان والشحات وأزارو يواجهون الزمالك.. وياسر قد يشارك

تشكيل الزمالك المتوقع - لا تغيير.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يواجهون الأهلي

تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد إبراهيم لـ في الجول: لم أصرح أن الزمالك أهانني.. لم أتحدث مع أي شخص 5 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لتسويق عواد خارج مصر 20 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة: استفدت من معسكر إسبانيا.. وأعرف الآن كيف أتعافى من الإصابات سريعا 24 دقيقة | الدوري المصري
عماد السيد لـ في الجول: إدارة الزمالك لم تحترمني.. علاقتي انتهت بالنادي 25 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يجيب عن استمرار لاسارتي من عدمه: "يا راجل ده سؤال؟" 31 دقيقة | الدوري المصري
لاسارتي: استحقينا التتويج بالدوري.. شوط ثاني غريب ضد الزمالك ولا أجد ما أقوله عن الشناوي 34 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 3 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك