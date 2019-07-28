تقرير - ولفرهامبتون توصل لاتفاق مع ميلان لضم كوتروني بـ22 مليون يورو

الأحد، 28 يوليه 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

كوتروني يحتفل بهدف ميلان القاتل في روما

توصل ولفرهامبتون لاتفاق مع ميلان لضم باتريك كوتروني مهاجم ميلان خلال السوق الصيفية الجارية وذلك حسب تقرير نشره فابريزيو رومانو مراسل "سكاي سبورتس".

وقال رومانو إن ولفرهامبتون اتفق على دفع مبلغ 22 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم ميلان صاحب الـ21 عاما.

وأشار إلى أن النادي الإنجليزي سيدفع مباشرة 18 مليون يورو بجانب 4 ملايين كإضافات.

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وسيخضع اللاعب للفحص الطبي قريبا، خاصة وأنه ترك المعسكر الإعدادي لميلان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتألق كوتروني الذي تدرج في صفوف شباب ميلان في بداية مشواره مع الفريق الأول، لكنه عانى على الصعيد التهديفي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الإيطالي البالغ 21 عاما فشل في التسجيل منذ يناير الماضي عندما قاد ميلان للفوز على سامبدوريا في كأس إيطاليا ليظل صائما عن التهديف حتى سجل في شباك بلجيكا بيورو تحت 21 سنة الشهر الماضي.

وتتقلص فرص كوتروني في حجز مقعد أساسي في هجوم الروسونيري تحت قيادة المدير الفني الجديد ماركو جيامباولو، في ظل تواجد البولندي كريشتوف بيونتيك والبرتغالي أندريه سيلفا الذي انتهت إعارته بصفوف إشبيلية الإسباني ويضم هجوم ولفرهامبتون كل من المكسيكي راؤول خيمينز هداف الفريق الموسم الماضي والبرازيلي ليو بونانوتي والإسباني رافا مير.

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