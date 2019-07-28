سالجادو: لم أحصل على فرصتي في مصر

علق الإسباني ميشيل سالجادو لأول مرة على فترة عمله مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، والتي انتهت بالوداع القاسي لكأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

ونشر سالجادو صورة على حسابه على "إنستجرام" تضم نجوما من بينهم ريفالدو وكاكا وكلارنس سيدورف وفرناندو إييرو وغيرهم للترويج لجولته معهم، مع كلمات بسيطة عن فترة عمله مع منتخب مصر.

وكتب سالجادو: "مررنا بأوقات صعبة في مصر، ولكنها كانت تجربة لا تُقدر بثمن".

وتابع ظهير ريال مدريد السابق "تعلمت الكثير، ولكن أعتقد أنني لم أحصل على فرصتي لتقديم أفضل ما لدي".

ثم أضاف "بعد الراحة والتفكير، قررت العودة للعمل مرة أخرى في طريقي".

وأتم "سأبدأ غدا جولة في جواتيمالا ومعي فريق رائع من الأساطير وبعدها سأذهب إلى كوستاريكا وهندوراس".

كان هاني رمزي المدرب العام في الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة خافيير أجيري صرح بأن سالجادو لم يكن له أي دور فني مع الفريق.

وقال: "سالجادو لم يكن له أي دور على الإطلاق كان ربما يلعب في التقسيمة حال نقص عدد اللاعبين، هو لم يكن له أي رأي فني معنا ولم يحضر النقاشات بيننا".

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