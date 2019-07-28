سالجادو: لم أحصل على فرصتي في مصر
الأحد، 28 يوليه 2019 - 16:08
كتب : محرر في الجول
علق الإسباني ميشيل سالجادو لأول مرة على فترة عمله مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، والتي انتهت بالوداع القاسي لكأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.
ونشر سالجادو صورة على حسابه على "إنستجرام" تضم نجوما من بينهم ريفالدو وكاكا وكلارنس سيدورف وفرناندو إييرو وغيرهم للترويج لجولته معهم، مع كلمات بسيطة عن فترة عمله مع منتخب مصر.
وكتب سالجادو: "مررنا بأوقات صعبة في مصر، ولكنها كانت تجربة لا تُقدر بثمن".
وتابع ظهير ريال مدريد السابق "تعلمت الكثير، ولكن أعتقد أنني لم أحصل على فرصتي لتقديم أفضل ما لدي".
ثم أضاف "بعد الراحة والتفكير، قررت العودة للعمل مرة أخرى في طريقي".
وأتم "سأبدأ غدا جولة في جواتيمالا ومعي فريق رائع من الأساطير وبعدها سأذهب إلى كوستاريكا وهندوراس".
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It's been a hard time but Egypt has been a priceless experience where I've learnt a lot and I think I didn't have the chance to give my best. But after resting and thinking it over, it is time to bounce back so on my way to Guatemala, Panama, Costa Rica and San Pedro Sula in Honduras. Tomorrow we'll start our tour in Guatemala and I think I'm bringing a great team of Legends, then get ready in Costa Rica on 2nd and Honduras on 3rd of August for another amazing team of Legends. Hemos pasado por un momento duro pero Egipto ha sido una experiencia impagable donde he aprendido mucho y quizás no he tenido la oportunidad de darlo todo. Pero ya es momento de volver,así que, ya de camino a Guatemala, Panama, Costa Rica y Honduras. Mañana comenzamos nuestro Tour en Guatemala y creo que he logrado traer a un equipazo de Leyendas, después espero que Costa Rica y San Pedro de Sula se preparen para otro equipazo de Leyendas el 2 y 3 de Agosto respectivamente.
كان هاني رمزي المدرب العام في الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة خافيير أجيري صرح بأن سالجادو لم يكن له أي دور فني مع الفريق.
وقال: "سالجادو لم يكن له أي دور على الإطلاق كان ربما يلعب في التقسيمة حال نقص عدد اللاعبين، هو لم يكن له أي رأي فني معنا ولم يحضر النقاشات بيننا".
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