سكاي: إيفرتون يتقدم بعرض لضم زاها

تقدم نادي إيفرتون بعرضه الرسمي الأول للحصول على خدمات ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن إيفرتون قدم مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني للحصول على صاحب الـ26 عاما.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أنه لا يوجد أي لاعبين من إيفرتون تم تقديمهم ضمن عرضه لضم الدولي الإيفواري.

وحاول أرسنال ضم زاها من بالاس خلال السوق الجارية، وتقدم فعليا بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض وطلب بالاس الحصول على 80 مليون للتخلي عن اللاعب، ما دفع أرسنال للتوجه إلى ليل وضم نيكولاس بيبي. (طالع التفاصيل)

وكان زاها قد أبلغ إدارة بالاس بأنه يرغب في الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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