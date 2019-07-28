ليكيب: كلوب كان يرغب في ضم ريبيري قبل أن يصرف النظر

ذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان يرغب في ضم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ السابق.

فقد أعلن ريبيري - 36 عاما - رحيله عن الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم بعد نهاية عقده.

وأوضحت ليكيب في تقريرها أن كلوب فكر في ضم ريبيري هذا الصيف في صفقة انتقال حر ليكون بديلا جاهزا لأسلحته الهجومية المتمثلة في محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأفادت أن كلوب تراجع في هذا الأمر بعد دراسة وضع فريقه، وذلك رغم أنه لم يبرم سوى صفقتين فقط حتى الآن، وهما سيب فان دين بيرج مدافع زفوله الهولندي وهارفي إليوب لاعب فولام.

المدرب الألماني سيعتمد في الموسم المقبل على ديفوك أوريجي والشابين ريان بروستر وريان كينت كأسلحة بديلة لثلاثي الهجوم المرعب، صلاح وماني وفيرمينو.

ريبيري ترك بايرن بعد 12 عاما، فقد انضم للفريق في صيف 2007 قادما من مارسيليا، وانتهي تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.

وعن مستقبله أوضح ريبيري نهاية الموسم الماضي "في الحقيقة لا أعلم حتى الآن ما سأفعله الموسم المقبل، أعتقد أن الوقت مازال مبكرا".

وتابع "هنا بعض العروض المقدمة لي في الوقت الحالي، مستمر لمدة موسم أو موسمين".

وشدد الدولي الفرنسي "بعد ذلك سأعود إلى ميونيخ بنسبة 100%، عائلتي سعيدة هنا وأطفالي يذهبون إلى مدارس هنا".

وأخيرا بالحديث عن فترته المقبلة مع بايرن ميونيخ قال ريبيري: "ربما أعود إلى النادي في دور مختلف، هذا الخيار كان متاحا لكن لدينا عامين لتحديد ذلك".

وأضاف "من المهم أنني سأعود إلى ميونيخ، حيث منزلي".

ولعب ريبيري مع بايرن ميونيخ في 425 مباراة وسجل 124 هدفا وصنع 183 آخرين.

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