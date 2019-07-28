سبورت: مانشستر يونايتد اتفق مع لشبونة على ضم برونو فيرنانديز

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع سبورتنج لشبونة من أجل ضم لاعب وسطه برونو فيرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن يونايتد سيدفع مبلغا يقترب من الـ70 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الـ48 ساعة المقبلة.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت خلال الأيام القليلة الماضية إن صاحب الـ24 عاما ليس في أولويات مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ24 عاما انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وأحرز فرنانديس 20 هدفا في 33 مباراة شارك بها في الموسم الماضي من الدوري البرتغالي.

وتوج فرنانديس مع منتخب بلده بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في النهائي في يونيو الماضي.

طالع أيضا

موعد مباراة القمة وآخر لقاء لشباب اليد في المونديال

تقرير: رينار مدربا للسعودية

تقرير: باوك لا يريد استمرار وردة

من يتفوق في يوليو.. الأهلي أم الزمالك

خالد جلال يأمل السير على خطى الجوهري

الأهلي يحتفل بلقب الدوري بعد القمة مباشرة