سبورت: مانشستر يونايتد اتفق مع لشبونة على ضم برونو فيرنانديز

الأحد، 28 يوليه 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع سبورتنج لشبونة من أجل ضم لاعب وسطه برونو فيرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن يونايتد سيدفع مبلغا يقترب من الـ70 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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شبكة "سكاي سبورتس" قالت خلال الأيام القليلة الماضية إن صاحب الـ24 عاما ليس في أولويات مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ24 عاما انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وأحرز فرنانديس 20 هدفا في 33 مباراة شارك بها في الموسم الماضي من الدوري البرتغالي.

وتوج فرنانديس مع منتخب بلده بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في النهائي في يونيو الماضي.

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