تقرير: عنتر يحيى قد يزامل بلماضي في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر

الأحد، 28 يوليه 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

مصر الجزائر محمد زيدان عنتر يحيي نذير بالحاج

قد تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن انضمام عنتر يحيى لاعب منتخب الجزائر السابق إلى الجهاز الفني للأفناك.

وأفادت جريدة الشروق الجزائرية أن عنتر يحيى بات قريبا من شغل منصب مدير منتخب الجزائر بعد أن تم اقتراح اسمه على الاتحاد الجزائري لكرة القدم من طرف المدرب جمال بلماضي لخلافة حكيم مدان.

وذكرت الشروق الجزائرية وفقا لأحد مصادرها أن بلماضي لوح بالاستقالة شفهيا بعد التتويج بكأس إفريقيا 2019 بمصر، واشترط بقاءه على رأس الجهاز الفني للخضر ببعض الطلبات التي قدمها لاتحاد الكرة الجزائري.

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ومن أبرز هذه الشروط إبعاد المدير الحالي للمنتخب حكيم مدان، فضلا عن مراجعة بعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في أغسطس 2018.

عنتر يحيى صاحب الهدف الشهير في مرمى المنتخب المصري في اللقاء الفيصل المؤهل إلى مونديال 2010، يعد من أبرز الوجوه المرشحة لخلافة مدان في المنتخب الوطني نظرا لما يملكه من مؤهلات في التواصل مع لاعبي الجزائر والمكانة التي يحظى بها في قلوب مشجعي المنتخب.

وانتهت البطولة الإفريقية يوم 19 يوليو الجاري بتتويج الجزائر على حساب السنغال بعد الفوز في النهائي بهدف.

وأقيمت البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، تأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

وتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ليتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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