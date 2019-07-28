قررت إدارة نادي الزمالك إقالة غانم سلطان من منصبه كرئيس لقطاعات الكرة بالنادي ضمن تغييرات قامت ضمن القطاعات. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعينت إدارة الزمالك عصام مرعي رئيسا لقطاعات الكرة، ووليد صلاح عبد اللطيف نائبا له.

واجتمعت إدارة الزمالك مع الثنائي لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالقطاع من تشكيل أجهزة فنية وغيرها من الأمور الأخرى. وبدأ الثنائي عمله فور قرار الإدارة.

وتولى غانم سلطان رئاسة قطاع الكرة في الزمالك خلال شهر مايو الماضي، ويشمل قطاع الناشئين ومدرسة الكرة الأساسية والأكاديمية.

وكان غانم سلطان رئيسا للجنة الفنية خلال الفترة التي سبقت توليه رئاسة قطاع الكرة في النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي ضمن آخر جولات موسم 2018-2019 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

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