هل ألمح محرز لرحيل بلماضي من تدريب الجزائر؟

رغم التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب الجزائر، غير أن المدير الفني جمال بلماضي قد لا يستمر مع الأفناك حسبما ألمح رياض محرز قائد الفريق وتقارير جريدة الشروق الجزائرية.

وكانت جريدة الشروق قد أوضحت في تقريرها الأسبوع الماضي أن بلماضي مستاء مما يحدث في محيط المنتخب بعد التجربة التي عاشها خلال الشهرين الماضيين، وهو ما دفعه لإبلاغ مسؤولي اتحاد الكرة هناك بضرورة إحداث تغييرات جذرية وتطهير محيط المنتخب.

وقال محرز في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية عن هذا الأمر: "لقد تحدثنا كلاعبين حول كل ما يحدث حاليا، وبلماضي وحده من يمكنه اتخاذ القرار الذي يناسبه".

وأضاف جناح مانشستر سيتي "سنحترم قرار بلماضي".

بلماضي تحول إلى أحد رموز الجزائر، بفضل مساهمته الفعالة في التتويج باللقب القاري الغائب عن الخضر منذ أكثر من 29 سنة.

وأفاد تقرير الشروق الجزائرية أن بلماضي يرغب في استبعاد بعض المسؤولين الذين اشتغلوا معه على غرار مدير المنتخب حكيم مدان ومساعده أمين لعبدي.

وانتهت البطولة الإفريقية يوم 19 يوليو الجاري بتتويج الجزائر على حساب السنغال بعد الفوز في النهائي بهدف.

وأقيمت البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، تأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

وتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ليتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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