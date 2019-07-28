سكاي: ديبالا يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس

الأحد، 28 يوليه 2019 - 12:01

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس

يرغب باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس في الاستمرار مع فريقه وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال التقرير إن ديبالا أوضح أنه يسعى للقتال من أجل مركزه في الملعب مع ماوريسيو ساري والاستمرار مع يوفنتوس ورفض فكرة الرحيل عن صفوفه.

وكان يوفنتوس يسعى لتجهيز عرض لمانشستر يونايتد من أجل ضم روميلو لوكاكو وديبالا جزء من الصفقة.

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لكن شبكة "سكاي" قالت إن ديبالا يسعى للاستمرار في يوفنتوس وسيعود سريعا من الإجازة التي حصل عليها بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين لتعلم طريقة لعب ساري.

وأشار التقرير إلى أن توتنام كان قد استعلم من يوفنتوس كذلك عن إمكانية ضم ديبالا خلال السوق الجارية.

صاحب الـ25 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من باليرمو بمبلغ 40 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الماضي في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويمتد عقد ديبالا الحالي حتى صيف 2022.

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