ثاني الصفقات.. رسميا - ليفربول يضم أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأحد، 28 يوليه 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

هارفي إيليوت

أعلن نادي ليفربول عن ضم ثاني صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، هارفي إيليوت لاعب وسط فولام الإنجليزي صاحب الـ16 عاما.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"صاحب الـ16 عاما ينضم للفريق بعدما شارك في 3 مباريات مع الفريق الأول لفولام خلال الموسم الماضي".

وواصل :"اللاعب سيكون جزء من تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ودية ضد نابولي في إدنبرة ثم المعسكر التدريبي في إيفيان".

أخبار متعلقة

صلاح وثنائي البرازيل ينضمون لتدريبات ليفربول يوم الإثنين بالفيديو - سيتي يضرب يوكوهاما بثلاثية في آخر إعداد لمواجهة ليفربول رحيم: كنت سعيدا لفوز ليفربول واللاعبين الذين أعرفهم بدوري الأبطال

صاحب الـ16 عاما يعد أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، ولفت أنظار كبار أندية أوروبا من ضمنها برشلونة وريال مدريد وريد بول لايبزج.

قواعد الاتحاد الإنجليزي لا تسمح للاعبين تحت 17 عاما بالتوقيع على أي عقود احترافية. ما دفع ليفربول للدخول في مفاوضات مع فولام من أجل دفع تعويض مناسب خاصة وأن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما يعد واحدا من أبرز المواهب الإنجليزية حاليا.

وشارك إيليوت وهو في عمر الـ15 مع فولام في كأس الرابطة ثم بعد ذلك أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي في مشاركته خلال خسارة فولام أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 وكان عمره 16 عاما و30 يوما.

وكان سكوت باركر مدرب فولام الذي منح اللاعب فرصة المشاركة لأول مرة في هذه السن قد وصفه في وقت سابق بـ"موهبة لا تصدق".

ويلعب إيليوت في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر، وشارك في دوري الشباب الإنجليزي في 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويعد صاحب الـ16 عاما هو ثاني صفقات ليفربول الصيفية، بعد أن كان النادي قد ضم سيب فان دين برج مدافع زفوله الهولندي صاحب الـ17 عاما.

طالع أيضا

موعد مباراة القمة وآخر لقاء لشباب اليد في المونديال

تقرير: رينار مدربا للسعودية

تقرير: باوك لا يريد استمرار وردة

من يتفوق في يوليو.. الأهلي أم الزمالك

خالد جلال يأمل السير على خطى الجوهري

الأهلي يحتفل بلقب الدوري بعد القمة مباشرة

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - إقالة غانم سلطان من رئاسة قطاع الكرة في الزمالك وتعيين عصام مرعي 20 دقيقة | الدوري المصري
هل ألمح محرز لرحيل بلماضي من تدريب الجزائر؟ 35 دقيقة | مصر 2019
مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده 52 دقيقة | مصر
سكاي: ديبالا يرغب في الاستمرار مع يوفنتوس ساعة | أوروبا
أمم إفريقيا 2019 تحقق أرقاما قياسية في المشاهدة التلفزيونية ساعة | مصر 2019
لاعب ليفربول الجديد: الحلم أصبح حقيقة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 3 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك