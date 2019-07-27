صحيفة المنتخب: بلان بديلا لـ رينار في تدريب المغرب

السبت، 27 يوليه 2019 - 22:42

كتب : FilGoal

لوران بلان‎

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الفرنسي لوران بلان بات قريبا جدا من تولي تدريب أسود الأطلس.

منصب مدرب منتخب المغرب بات شاغرا، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينار، عقب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعلمت "المنتخب" أن بلان "أصبح قريبا جدا من مهمة تدريب المنتخب المغربي" خلفا لـ رينار.

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الصحيفة أشارت إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يخطط للإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل عيد الأضحى.

بلان (53 عاما) بدأ مسيرته التدريبية مع بوردو وقاده للفوز بلقب دوري تاريخي عام 2009، ليتحوّل إلى تدريب بلاده فرنسا عام 2010.

مع الديوك، فشل بلان في ترك بصمته، وودع يورو 2012 من ربع النهائي بأداء باهت.

أما محطته الأخيرة فكانت رفقة باريس سان جيرمان بين 2013 و2016، ومعه حقق 11 بطولة، دون أن يحقق أي نجاحات في دوري أبطال أوروبا، ليرحل عن تدريب الفريق ويبتعد عن التدريب لـ3 سنوات.

التعاقد لو اكتمل مع بلان، فسيكون ثامن مدرب فرنسي يشرف على تدريب المغرب تاريخيا، بعد: قادر فيرود، جوي كلوزو، جوست فونتين، هنري ميشيل، فيليب تروسييه، روجيه لومير، هيرفي رينار.

وكان المغرب قد ودّع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بهزيمته في ركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين.

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