دخل الجناح المغربي مراد باتنا لاعب الوحدة الإماراتي ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصدر مسؤول داخل الزمالك كشف لـFilGoal.com "مراد باتنا عُرض علينا من أجل الانضمام لـ الزمالك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "اللاعب المغربي في دائرة المرشحين الآن للانضمام لـ الزمالك".

وواصل "سيتم مناقشة إمكانية التعاقد مع اللاعب من عدمها خلال الأيام القليلة المقبلة".

الجناح المغربي صاحب الـ 29 عاما فسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

ولعب باتنا 10 مباريات الموسم الماضي بقميص الوحدة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 5.

مشوار باتنا مع الوحدة لم يستمر بشكل طبيعي بعدما قرر النادي الإماراتي في الموسم الماضي رفع اسمه من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ودخل اللاعب في أزمة مع المدرب هينك تين كات مدرب الوحدة السابق ليقرر الأخير تجميده، فلم يشارك مع الفريق منذ شهر فبراير وحتى نهاية الموسم، ليقرر النادي الاستغناء عن اللاعب، وفقا للتقارير الإماراتية والسعودية.

وبدأ باتنا مشواره مع الكرة المغربية بقميص حسنية أغادير، قبل أن ينتقل إلى الفتح الرباطي في 2012.

مع الفتح، لعب باتنا حتى أكتوبر 2016 قبل أن يرحل معارا إلى الإمارات الإماراتي ثم ينتقل كبيع نهائي إلى الوحدة في 2017.

على المستوى الدولي، لعب باتنا 3 مباريات مع منتخب المغرب، آخرهم في 2016 ولم يشارك في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وربطت الصحف السعودية اسم مراد باتنا بالانتقال إلى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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