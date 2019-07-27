رغم العودة المستحيلة.. مصر تودع مونديال شباب اليد أمام فرنسا

ودّع منتخب مصر لكرة اليد بطولة كأس العالم للشباب من الدور نصف النهائي، بهزيمته أمام نظيره الفرنسي 33-35 بمدينة بونتيفيدرا الإسبانية.

المباراة المثيرة لم تُحسَم سوى في لحظاتها الأخيرة، بعد أن حقق شباب مصر عودة مستحيلة وعادلوا النتيجة، قبل أن تخطف فرنسا الانتصار.

لتلعب مصر مباراة تحديد صاحب المركز الثالث غدا الأحد في مواجهة الخاسر من نصف النهائي الثاني بين البرتغال وكرواتيا بمدينة فيجو.

رصيد مصر من الألقاب في هذه البطولة تجمّد عند لقب واحد تحقق عام 1993 على الأراضي المصرية، فيما ستسعى لخطف البرونزية الثانية في تاريخها بعد نسخة 1999.

بينما احتل المصريون المركز الرابع 3 مرات سابقة أعوام: 2009، و2011، و2015.

تفريط في التقدم وعودة مستحيلة

مصر سجّلت 4 مرات متتالية في بداية المباراة قبل أن تدرك فرنسا على هز الشباك حتى.

لاحقا وقبل نهاية الشوط فرّطت مصر في تقدمها، وخرجت خاسرة في الحصة الأولى بنتيجة 16-19.

فرنسا كانت حاضرة في الشوط الثاني وبدت رافضة للهزيمة مرتين أمام مصر في نفس النسخة، فوسّع لاعبوها الفارق إلى 6 نقاط كاملة بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة.

لكن منتخب مصر لم يستسلم وقلّص الفارق تدريجيا، حتى عادل النتيجة 33-33 في اللحظات الأخيرة.

قبل أن تسجل فرنسا مرتين وتخطف بطاقة التأهل إلى النهائي بانتصارها 35-33.

مشوار مظفر

مصر تصدرت مجموعتها في الدور الأول بـ5 انتصارات من 5 مباريات على: أستراليا، نيجيريا، السويد، كوريا الجنوبية، فرنسا.

قبل أن تطيح بـ صربيا في دور الـ16، وتتفوق على النرويج في مباراة ملحمية بربع النهائي، إلا أن المشوار توقف أمام فرنسا.

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