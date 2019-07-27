خطوة واحدة فقط متبقية، في حالة إتمامها بنجاح سنرى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز يرتدي قميص الزمالك بداية من الموسم المقبل، حسبما علم FilGoal.com.

مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث مع FilGoal.com قائلا: "الاتفاق تم بالفعل بين بيراميدز والزمالك بخصوص انتقال أفشة إلى الأخير".

وأضاف "اتفاق انضمام أفشة إلى الزمالك يتضمن انتقال إبراهيم حسن إلى بيراميدز".

إذا ما هي الخطوة المتبقية؟ الشروط الشخصية لـ أفشة.

FilGoal.com علم من مصدر مقرب من أفشة عدم وصوله لاتفاق على شروطه الشخصية مع الزمالك حتى اللحظة.

في حالة نجاح الزمالك في الوصول لاتفاق شخصي مع أفشة على قيمة راتبه السنوي إلى جانب مدة العقد، سيوقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، حسبما علم FilGoal.com.

وانضم أفشة إلى صفوف بيراميدز قادما من إنبي في بداية الموسم الماضي.

ولعب صاحب الـ23 عاما مع بيراميدز في 25 مباراة وسجل خلالهم ستة أهداف.

اقتراب إتمام صفقة انتقال أفشة إلى الزمالك، جعل ديسابر يستبعده من قائمة بيراميدز والتي تستعد للدخول في معسكر بداية من يوم الأحد المقبل، وقد يعود مجددا في حالة فشل الصفقة حسبما علم FilGoal.com.

على الجانب الآخر نجح مسؤولو نادي بيراميدز في الوصول لاتفاق نهائي مع إبراهيم حسن.

إبراهيم حسن أتفق على شروطه الشخصية مع بيراميدز وينتظر فقط الضوء الأخضر من الزمالك من أجل اللعب مجددا تحت قيادة سباستيان ديسابر، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

إبراهيم حسن جناح الزمالك انضم للقلعة البيضاء في 2018 قادما من الإسماعيلي.

ولعب صاحب الـ 29 عاما 28 مباراة في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7.

وسبق لإبراهيم حسن اللعب تحت قيادة ديسابر خلال فترة الأخير في الإسماعيلي، فشارك في 17 مباراة معه ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 8.

صفقة أخرى؟

وفي إطار المناقشات بين الزمالك وبيراميدز بخصوص الصفقات التبادلية، ابتعد عمر جابر عن العودة من جديد إلى الزمالك.

حتى الآن لم يصل الزمالك لاتفاق مع عمر جابر من أجل إعادته من جديد للقلعة البيضاء، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يتحرك الزمالك في كل ملفات سوق الانتقالات الصيفية عقب نهاية مباراة الأهلي يوم الأحد المقبل.

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