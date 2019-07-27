زميله السابق: بيل قادر على تلبية احتياجات الصين.. سيفعل ذلك بسهولة

يرى موسى ديمبيلي لاعب جوانجزو آر إف، أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد سيكون قادرا على النجاح في الدوري الصيني.

بيل وديمبيلي تزاملا لمدة موسم في توتنام هوتسبير، وقد يتزاملان مجددا، ولكن في نفس المسابقة هذه المرة، مع اقتراب الويلزي من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى جيانجسو صانينج وفقا للعديد من التقارير.

وصرّح ديمبيلي تعليقا على هذه التقارير: "أعرف بيل، إنه شخص مميز للغاية، وأعتقد أنه سيتأقلم مع الدوري الصيني، سيكون ملائما هنا".

وأضاف في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "في الصين يريدون لاعبين قادرين على خلق أشياء من العدم".

وأكمل: "إن كنت لاعبا تقليديا فهم لن يتعاقدوا معك، لأنهم يملكون 3 أماكن فقط للاعبين أجانب داخل الملعب".

وأتم: "بيل لاعب قادر على تجاوز 3 مدافعين والتسديد، سيكون هذا سهلا عليه".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت مساء أمس أن "ساعات بيل في ريال مدريد باتت معدودة".

وأشارت إلى أنه بات على وشك الانتقال إلى جيانجسو صانينج في عقد يمتد لـ3 سنوات.

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