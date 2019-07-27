الظهور الثاني.. كهربا يشارك في انتصار أفيش على ناسيونال ماديرا

السبت، 27 يوليه 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

كهربا - ديسبورتيفو أفيش

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" للمرة الثانية بقميص ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في لقاء ودي جديد للفريق البرتغالي استعدادا للموسم الجديد.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

ديسبورتيفو أفيش

أفيش انتصر على ناسيونال ماديرا بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي أقيم اليوم السبت.

أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الزمالك الأسبق دفع بـ كهربا منذ البداية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك أمام فييرينسي البرتغالي.

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وشارك كهربا أساسيا قبل أن يغادر في الشوط الثاني.

وافتتح البرازيلي كاليندي أهداف المباراة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ليعلن تقدم ناسيونال ماديرا.

لكن أفيش نجح في قلب الطاولة في الشوط الثاني وسجل مرتين عن طريق ويلينتون والإيراني ميلاد محمدي في الدقيقتين 75 و77.

وأعلن النادي البرتغالي يوم الخميس تعاقده مع كهربا لمدة موسمين.

كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك ينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي، إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وينطلق الدوري البرتغالي في الـ 11 من شهر أغسطس المقبل.

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