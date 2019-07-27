مواجهة ليبية وكويتية.. قرعة متوازنة لـ الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية

أسفرت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال – البطولة العربية – لموسم 2019-2020 عن مواجهات متوازنة للاتحاد السكندري والإسماعيلي والتي أقيمت في المغرب لدور الـ32.

وكانت قرعة الدور الأول (التمهيدي) قد أقيمت سابقا وأسفرت عن تواجد 8 أندية مُقسمة على مجموعتين يتنافسون على مقعدين مؤهلين لدور الـ32. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي والاتحاد السكندري تواجدا ضمن التصنيف الأول وسط 32 فريقا تم تقسيمها إلى تصنيفين أول وثان، منعا لعدم تواجه فريقين من دولة واحدة مبكرا.

ويتواجه الإسماعيلي مع أهلي بني غازي الليبي، وستقام مباراة الذهاب في مصر بينما تقام لم يتم تحديد مكان إقامة مواجهة الإياب بعد.

ويلتقي الاتحاد السكندري على أرضه في مباراة الإياب مع العربي الكويتي إذ يقام الذهاب في الكويت.

وكان الاتحاد السكندري قد وصل لربع نهائي النسخة الماضية وسقط أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-0 في مجموع اللقاءين.

بينما ودع الإسماعيلي النسخة الماضية من دور الـ16 بالخسارة من الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهتين بالتعادل السلبي.

وسبق للأهلي والزمالك حصد لقب البطولة العربية بالمسميات السابقة في نسختي 1996 و2003 على الترتيب.

ويدافع اللنجم الساحلي عن لقبه بمواجهة شباب الأردن في نسخة تشهد غياب مشاركة الأندية القطرية واليمنية.

وجاءت قرعة دور الـ32 من البطولة العربية كالآتي:

القوة الجوية العراقي × السالمية الكويتي

شباب الأردن × النجم الساحلي التونسي

الشرطة العراقي × الكويت الكويتي

المريخ السوادني × الوداد المغربي

الإسماعيلي المصري × أهلي بني غازي الليبي

النصر العماني × الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي × الهلال السوداني

أولمبيك أسفي المغربي × المتأهل من المجموعة أ

النجمة اللبناني × الترجي التونسي

مولودية الجزائر × ظفار العماني

الجيش السوري × نواذيبو الموريتاني

الاتحاد السكندري المصري × العربي الكويتي

الرجاء المغربي × هلال القدس الفلسطيني

المتأهل من المجموعة ب × الشباب السعودي

شباب قسطنطينة الجزائري × المحرق البحريني

العهد اللبناني × اتحاد جدة السعودي

المغرب تستضيف نهائي البطولة في إبريل المقبل. وتسمى النسخة الحالية بكأس محمد السادس.

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