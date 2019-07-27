ثنائية توريس تقود شباب إسبانيا لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاما

صار المنتخب الإسباني الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 19 عاما بالفوز على البرتغال في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

النسخة الـ18 بالمسمى الحالي والــ68 بشكل عام أقيمت في أرمينيا بمشاركة 8 منتخبات في المرحلة النهائية.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في دور المجموعات وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

البرتغال في المربع الذهبي تفوقت على جمهورية إيرلندا برباعية دون رد، بينما ابتسمت ركلات الترجيح للاروخا بالفوز بركلات الترجيح على فرنسا.

فيران توريس مهاجم فالنسيا الإسباني تكفّل بفوز اللاوخا باللقب الحادي عشر في تاريخهم.

عرضية من براين جيل في الدقيقة 34 هيئها الدفاع البرتغالي لتوريس ليسجل ابن الـ19 عاما هدف التقدم بتسديدة على الطائر.

وبعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني عاد توريس ليسجل هدفا ثانيا مستغلا عرضية جوان ميراندا.

لينجح الماتادور الإسباني بالفوز باللقب الـ11 وتصدر الترتيب العام مقابل 10 ألقاب لإنجلترا.

لقب هو الأول لإسبانيا منذ 2015 بينما فشل المنتخب البرتغالي في الحفاظ على لقب العام الماضي.

وحصد البرتغالي جونكلو راموس لقب الهداف برصيد 4 أهداف جاءت 3 منها في مباراة إيرلندا بنصف النهائي.

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