بالفيديو - الهدف الأسرع وصاروخية بيلند يقودان أياكس للتتويج بـ درع يوهان كرويف

نجح أياكس في الفوز بلقب كأس السوبر الهولندي المسمى بـ درع يوهان كرويف للمرة التاسعة في تاريخه بعد التفوق على إيندهوفن 2-0.

أياكس بطل الثنائية المحلية خاض المواجهة الثامنة له أمام إيندهوفن ضمن فعاليات السوبر الهولندي إذا حقق فوزه الخامس له مقابل 3 لبي إس في.

35 ثانية فقط كانت كفيلة بتقدم أحفاد يوهان كرويف عن طريق الدنماركي كاسبر دولبيرج بعد تمريرة عرضية من دوني فان دي بيك.

هدف هو الأسرع في تاريخ درع يوهان كرويف.

المباراة شهدت مشاركة الرباعي الجديد لأياكس منذ بداية اللقاء، الهولندي كوينسي بروميس والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والأمريكي سيرجنيو ديست والروماني رازفان مارين.

الشوط الأول انتهى بتقدم أياكس بهدف نظيف، زاده داني بيلند بهدف ثان في الدقيقة 53 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة حاول لاعبو إيندهوفن إجهاضها.

المغربي حكيم زياش شارك في الدقيقة 59 بدلا من كوينسي بروميس بعد تواجده منذ أسابيع قليلة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

في حين ظل مواطنه نصير مزاروي على مقاعد البدلاء طيلة الـ90 دقيقة.

لقب درع يوهان كرويف هو الأول لأياكس منذ 2013 وقلص به الفارق مع إيندهوفن الذي يحمل الرقم القياسي برصيد 11 لقبا.

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