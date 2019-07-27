تقارير: نابولي يوجه أنظاره إلى لوزانو بعد فشل ضم بيبي

يوجه نابولي الإيطالي أنظاره من جديد للمكسيكي الشاب هيرفينج لوزانو بعدما باءت محاولات ضم الإيفواري نيكولاس بيبي بالفشل في الساعات الأخيرة.

هيرفينج لوزانو النادي : أيندهوفن نابولي

ووفقا للمصادر الإنجليزية والإيطالية فأن بيبي بات أقرب لأرسنال الإنجليزي بعدما توصل الفريق اللندني لاتفاق مع نادي ليل الفرنسي.

وكان نابولي قد تفوق على الجميع سابقا في صراع الحصول على خدمات الإيفواري نيكولاس بيبي بالموافقة على دفع 80 مليون يورو للفريق الفرنسي والانتظار للاتفاق مع اللاعب على التفاصيل الشخصية.

لكن دخول أرسنال على خط المفاوضات قلص فرص انضمام الإيفواري لصالح البارتينوبي.

وحسب كالتشيو ميركاتو الإيطالية وتوتو سبورت فأن نابولي يحاول ضم اللاعب المكسيكي مقابل 45 مليون يورو.

ويعد لوانزو البالغ 23 عاما شبيها للإيفواري باللعب في مركز الجناح الأيمن إذ سجل 21 هدفا وصنع 12 في 40 مباراة مع فريقه الهولندي.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

بيبي كان حاضرا مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019 ولكنه لم يسجل أي هدف مع الأفيال الذين استمر مشوارهم حتى دور الـ8.

وفي المقابل يرفض ريال مدريد التخلي عن خدمات جيمس رودريجيز على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مفضلا بيع الكولومبي بشكل نهائي.

ولا يبدو جيمس رودريجيز ضمن خطط زين الدين زيدان الذي أكد سابقا أن موقف صانع الألعاب ضمن اختصاصات إدارة الملكي (طالع التفاصيل).

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