تقارير: نابولي يوجه أنظاره إلى لوزانو بعد فشل ضم بيبي

السبت، 27 يوليه 2019 - 19:46

كتب : إسلام أحمد

هيرفينج لوزانو

يوجه نابولي الإيطالي أنظاره من جديد للمكسيكي الشاب هيرفينج لوزانو بعدما باءت محاولات ضم الإيفواري نيكولاس بيبي بالفشل في الساعات الأخيرة.

هيرفينج لوزانو

النادي : أيندهوفن

نابولي

ووفقا للمصادر الإنجليزية والإيطالية فأن بيبي بات أقرب لأرسنال الإنجليزي بعدما توصل الفريق اللندني لاتفاق مع نادي ليل الفرنسي.

وكان نابولي قد تفوق على الجميع سابقا في صراع الحصول على خدمات الإيفواري نيكولاس بيبي بالموافقة على دفع 80 مليون يورو للفريق الفرنسي والانتظار للاتفاق مع اللاعب على التفاصيل الشخصية.

أخبار متعلقة

مستقبل بيبي يزداد غموضا؟.. سكاي - أرسنال يقترب من حسم الصفقة رئيس ليل: نابولي توصل لاتفاق معنا لضم بيبي.. يتبقى موافقة اللاعب تقرير - نابولي يحدد 3 بدائل في حالة عدم ضم جيمس رودريجيز إينسيني يصف ساري بالخائن.. وينوي الاعتزال بقميص نابولي

لكن دخول أرسنال على خط المفاوضات قلص فرص انضمام الإيفواري لصالح البارتينوبي.

وحسب كالتشيو ميركاتو الإيطالية وتوتو سبورت فأن نابولي يحاول ضم اللاعب المكسيكي مقابل 45 مليون يورو.

ويعد لوانزو البالغ 23 عاما شبيها للإيفواري باللعب في مركز الجناح الأيمن إذ سجل 21 هدفا وصنع 12 في 40 مباراة مع فريقه الهولندي.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

بيبي كان حاضرا مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019 ولكنه لم يسجل أي هدف مع الأفيال الذين استمر مشوارهم حتى دور الـ8.

وفي المقابل يرفض ريال مدريد التخلي عن خدمات جيمس رودريجيز على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مفضلا بيع الكولومبي بشكل نهائي.

ولا يبدو جيمس رودريجيز ضمن خطط زين الدين زيدان الذي أكد سابقا أن موقف صانع الألعاب ضمن اختصاصات إدارة الملكي (طالع التفاصيل).

طالع أيضا:

تعرف على حكم قمة الأهلي والزمالك

تعرف على قرعة تصفيات البطولة العربية

المصري يحدد ملعبه في الكونفدرالية

الأهلي متمسك بلاسارتي

إنجاز تاريخي لفريدة عثمان

نابولي زيدان بيبي جيمس رودريجز لوزانو أيندهوفن

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة أهلي بني غازي لن تكون سهلة.. لن نستهتر بالمنافس 4 دقيقة | مصر
الاتحاد: لم نُبلَّغ بموعد مواجهة العربي الكويتي.. ومشاركتنا السابقة تضع الضغوط علينا 19 دقيقة | مصر
الظهور الثاني.. كهربا يشارك في انتصار أفيش على ناسيونال ماديرا 20 دقيقة | المحترفون
حوار مطول – رينار يتحدث عن أزمة حمد الله وموعد الإعلان عن وجهته المقلبة 40 دقيقة | مصر 2019
ثنائية توريس تقود شباب إسبانيا لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاما 41 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك