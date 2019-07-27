بيلد: زوجة بواتينج تقف في طريق عودته إلى الدوري الألماني

السبت، 27 يوليه 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

كيفن برنس بواتينج - برشلونة

يسعى آينتراخت فرانكفورت إلى إعادة الغاني كيفن برنس بواتينج إلى صفوفه، لكن عقبة عائلية تقف في طريق إتمام الصفقة.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن بواتينج لديه عرض من فرانكفورت فريقه الأسبق الذي لعب معه موسم 2017\2018 وفاز معه بلقب كأس ألمانيا قبل انتقاله إلى ساسولو الإيطالي.

لكن العقبة الرئيسية في طريق إكمال الصفقة، هي ميليسا ساتا زوجة اللاعب التي تشير التقارير إلى انفصال اللاعب عنها مطلع العام، مع محاولتهم العودة مجددا.

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ميليسا ساتا مقيمة في إيطاليا، ولو رحل بواتينج إلى الدوري الألماني، فهذا سيصعّب من وضعه العائلي أكثر.

بواتينج لعب معارا من ساسولو إلى برشلونة لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2021.

المهاجم الغاني لم ينجح في خوض أكثر من 303 دقيقة بقميص برشلونة، ويسعى لإحياء مسيرته.

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