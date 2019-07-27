يوفنتوس يفشل في رد الدين لـ نوتس كاونتي بعد 116 عاما

فشل يوفنتوس الإيطالي في محاولته لرد الدين لنوتس كاونتي الإنجليزي عقب 116 عاما بإعارته قمصانا.

يوفنتوس عُرف في بداية مشواره النادي باللعب باللون الوردي وهو ما تغير عام 1903 عقب استعارة قمصان فريق نوتس كاونتي الإنجليزي.

الفريق الإنجليزي يعاني من أزمة اقتصادية، فبعث ليليان جرينوود المسؤول بالنادي الإنجليزي خطابا لمحاولة الحصول على مساعدة من السيدة العجوز.

يوفنتوس حاول رد الدين من جديد بأرسال قمصانا للنادي الإنجليزي القابع في الدوري الدرجة الخامسة حاليا في إنجلترا لكن محاولاته باءت بالفشل.

كلاوديو ألبانيز رئيس العلاقات في يوفنتوس بعث خطابا يوضح فيه موقف النادي جاء كالآتي: "بالنظر إلى العلاقة الطويلة الأمد بين الناديين، كان يوفنتوس سيساعد بكل سرور في توفير مجموعات جديدة للموسم المقبل".

"لقد أجرينا بالفعل محادثات مع الراعي الفني لدينا، لإبلاغهم بالموقف وقاموا على الفور بالاتصال بنادي نوتس لترتيب توريد المعدات".

"لسوء الحظ كما اتضح فإن النادي لديه اتفاقية ملزمة لمدة عامين مع شركة بوما لا تسمح لهما بارتداء أي علامة تجارية أخرى".

"نشكركم على هذه الرسالة. نتمنى لنوتس كازنتي كل التوفيق في المستقبل".

الجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية لملعب يوفنتوس الحديد في 2011 أقيمت بين يوفنتوس ونوتس كاونتي وانتهت بالتعادل 1-1.

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