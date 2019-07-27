تريزيجيه يشارك والمحمدي يظهر في انتصار أستون فيلا برباعية وديا

السبت، 27 يوليه 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

انتصر فريق أستون فيلا على تشارلتون أثلتيك برباعية مقابل هدف في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

تشارلتون أتليتك
أستون فيلا

محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" شارك لأول مرة بقميص أستون فيلا، بعد انضمامه للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

تريزيجيه شارك أساسيا وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، نفس حال أحمد المحمدي.

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وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف مقابل لا شيء عن طريق الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي.

وخرج تريزيجيه وأحمد المحمدي وأنور الغازي عقب نهاية الشوط الأول. (شاهد – ملخص ما قدمه تريزيجيه)

وفي الشوط الثاني نجح أستون فيلا في التسجيل مرتين في أقل من دقيقتين.

هدف عن طريق أندري جرين في الدقيقة 55، وآخر عن طريق جون ماكين في الدقيقة 56.

بينما هدف تشارلتون الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق تايلور في الدقيقة 65.

وأختتم جون ماكين رباعية أستون فيلا بهدف جديد في الدقيقة 82.

وتعد مواجهة أستون فيلا أمام تشارلتون هي الودية قبل الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.

وفاز فيلا على مينيسوتا يونايتد الأمريكي وشروزبري تاون ووالسال الإنجليزيين ويواجه لايبزيج الألماني في 3 أغسطس.

ويستهل فيلا مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه توتنام.

وانضم تريزيجيه نجم الفراعنة إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي.

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