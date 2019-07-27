الإسماعيلي يتعاقد مع شركة ألمانية لرعاية ملابس الفريق.. ويعلن قميصه للموسم الجديد

السبت، 27 يوليه 2019 - 17:17

كتب : ياسر الشريف

قميص الإسماعيلي الجديد - الصورة من الحساب الرسمي للنادي

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعاقده مع شركة JAKO الألمانية لتوريد الملابس لصفوف الدراويش، وذلك قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى "تم اختيار الشركة الألمانية رغم العروض التي تقدمت بها شركات أخرى لرعاية قميص الفريق، إلا أنه تم تفضيل جاكو نظرا لخبراتها الكبيرة في المجال والتي تمتد لأكثر من 30 عاما بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناد ومنتخب حول العالم"، وفقا للبيان.

ونجحت إدارة التعاقدات والتسويق في الإسماعيلي برئاسة محمد خلف في إبرام التعاقد مع الشركة "التي ستكون إضافة كبيرة وستسهم في ظهور قميص الفريق بأفضل شكل نظرا للميزات التي تقدمها"، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

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الشركة التي تأسست عام 1989 ترعى أندية عديدة أبرزهم باير ليفركوزن الألماني.

بعدها أعلن الإسماعيلي عن قميصه الجديد لموسم 2020/2019 بتصميم شركة جاكو.

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 34 مباراة، ويستعد للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.

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