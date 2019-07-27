الإسماعيلي يتعاقد مع شركة ألمانية لرعاية ملابس الفريق.. ويعلن قميصه للموسم الجديد

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعاقده مع شركة JAKO الألمانية لتوريد الملابس لصفوف الدراويش، وذلك قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى "تم اختيار الشركة الألمانية رغم العروض التي تقدمت بها شركات أخرى لرعاية قميص الفريق، إلا أنه تم تفضيل جاكو نظرا لخبراتها الكبيرة في المجال والتي تمتد لأكثر من 30 عاما بجانب توريدها الملابس لأكثر من 80 ناد ومنتخب حول العالم"، وفقا للبيان.

ونجحت إدارة التعاقدات والتسويق في الإسماعيلي برئاسة محمد خلف في إبرام التعاقد مع الشركة "التي ستكون إضافة كبيرة وستسهم في ظهور قميص الفريق بأفضل شكل نظرا للميزات التي تقدمها"، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

الشركة التي تأسست عام 1989 ترعى أندية عديدة أبرزهم باير ليفركوزن الألماني.

✍️ رسمياً: جاكو الالمانية راعي اطقم قطاع الكورة بالنادي الإسماعيلي . ✍️ Officially: New partnership with @JAKO_info for our football team kits .#IsmailySC pic.twitter.com/OXcNbxcyxG — Ismaily SC (@ismailyofficial) July 27, 2019

بعدها أعلن الإسماعيلي عن قميصه الجديد لموسم 2020/2019 بتصميم شركة جاكو.

🗣 اليكم التصميم الرسمي لملابس الفريق لموسم 2020/2019 من شركة JAKO 👕🔥⚡️ Here's our new kit for 2019/2020 Season from JAKO!#IsmailySC#NewKit pic.twitter.com/fxPFV1mVPv — Ismaily SC (@ismailyofficial) July 27, 2019

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في المركز السابع برصيد 43 نقطة من 34 مباراة، ويستعد للمشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.

طالع أيضا

تعرف على حكم قمة الأهلي والزمالك

تعرف على قرعة تصفيات البطولة العربية

المصري يحدد ملعبه في الكونفدرالية

الأهلي متمسك بلاسارتي

إنجاز تاريخي لفريدة عثمان