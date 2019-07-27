بالفيديو - سيتي يضرب يوكوهاما بثلاثية في آخر إعداد لمواجهة ليفربول

السبت، 27 يوليه 2019 - 14:46

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - دي بروين

فاز مانشستر سيتي على مضيفه يوكوهاما مارينوز الياباني بنتيجة 3-1 يوم السبت في مباراة ودية يستعد بها بطل إنجلترا للموسم الجديد.

وسجل كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج ولوكاس نميشا أهداف سيتي في الدقائق 18 و40 و92 وأحرز كيتا إندو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

وكانت المباراة هي الإعدادية الأخيرة لسيتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية في 4 أغسطس على ملعب ويمبلي بلندن.

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والمباراة كانت الودية الرابعة لسيتي استعدادا للموسم الجديد بعد فوز الأخير على وستهام يونايتد وكيتشي المنتمي لهونج كونج وخسارته بركلات الترجيح أمام ولفرهامبتون.

وتوج سيتي في الموسم الماضي بالثلاثية المحلية ويستهل موسمه الجديد من الدوري بمواجهة مضيفه وستهام في 10 أغسطس.

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