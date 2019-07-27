رسميا - ولفرهامبتون يضم فاييخو من ريال مدريد على سبيل الإعارة

أعلن نادي ولفرهامبتون عن ضم خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد ليكون أولى صفقاتهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه إنه ضم المدافع الإسباني صاحب الـ22 عاما على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانضم فاييخو إلى ريال مدريد قادما من ريال سرقسطة في صيف 2015 بمبلغ 5 ملايين يورو.

وقضى المدافع الإسباني الشاب معظم مسيرته مع النادي الملكي معارا لفريقي ريال سرقسطة وإينتراخت فرانكفورت.

وشارك فاييخو خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 7 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا.

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وغاب صاحب الـ22 عاما عن ريال مدريد معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابات التي تعرض لها.