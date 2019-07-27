بالفيديو - برشلونة يسقط رفاق إنييستا وفيا بثنائية المتألق بيريز

السبت، 27 يوليه 2019 - 13:27

كتب : FilGoal

برشلونة - إنييستا - بوسكيتس

تألق كارلس بيريز لاعب برشلونة وسجل هدفي فوز ناديه على مضيفه فيسل كوبي الياباني يوم السبت ليتوج بكأس راكوتن الودية.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 21 عاما الهدفين في الدقيقتين 59 و86 ليتفوق بطل إسبانيا على زملاء لاعبيه السابقين، أندريس إنييستا وديفيد فيا.

وكأس راكوتن بطولة ودية تنظمها شركة راكوتن اليابانية الراعي الرسمي لنادي برشلونة.

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ويلعب برشلونة يوم الأحد أمام أرسنال في ملعب كامب نو مباراة كأس خوان جامبر التي ينظمها النادي الإسباني سنويا.

ثم يلعب رفاق ليونيل ميسي مباراتين وديتين أمام نابولي قبل أن يبدأوا مشوار الدوري الإسباني بمواجهة مضيفهم أتلتيك بلباو في 16 أغسطس.

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