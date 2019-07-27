سيلعب رفقة إنييستا.. رسميا - فيرمايلين أحدث المنضمين للدوري الياباني

السبت، 27 يوليه 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

توماس فيرمايلين - فيسيل كوبي

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني تعاقده مع المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين لاعب أرسنال وبرشلونة السابق في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن النادي الياباني مدة التعاقد مع المدافع صاحب الـ33 عاما الذي انتهى تعاقده مع بارسا نهاية الموسم المنقضي.

وسينضم فيرمايلين إلى زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا إضافة إلى دافيد فيا ولوكاس بودولسكي زميله الأسبق في أرسنال.

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وأعلن النادي الياباني عن الصفقة قبل المباراة الودية التي تجمعه ببرشلونة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين، وشارك فيها إنييستا أمام فريقه السابق.

وعانى المدافع البلجيكي من العديد من الإصابات في مسيرته كان آخرها مع برشلونة الذي لم يحظ معه بالعديد من فرص المشاركة.

ورغم ذلك توج اللاعب مع الفريق الكتالوني بأربع ألقاب دوري إسباني ولقب دوري أبطال أوروبا خلال 53 مشاركة.

وأعير توماس إلى روما في موسم 2016-17 وشارك معهم في 12 مباراة فقط.

فيرمايلين بدأ مسيرته رفقة أياكس الهولندي الذي كان بوابته للانتقال إلى الدوري الإنجليزي رفقة أرسنال في صيف 2009.

وبعد 5 سنوات رحل توماس متجها صوب برشلونة بعدما توج رفقة المدفعجية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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