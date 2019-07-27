كرة يد - طالع موعد لقاء شباب مصر في نصف نهائي المونديال والقناة الناقلة له

تحد جديد يخوضه الفراعنة يوم السبت في كأس العالم للشباب في كرة اليد، فرنسا تقف حائلا بينهم وبين نهائي البطولة.

مسيرة ممتازة لمنتخب مصر في البطولة يأمل فيها تكراره انتصاره على فرنسا ليضمن على الأقل الميدالية الفضية.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها مباشرة القناة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وفي حال فوز مصر على فرنسا تلعب في النهائي أمام البرتغال أو كرواتيا.

وتتواجه الأخيرتان يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

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