كرة يد - طالع موعد لقاء شباب مصر في نصف نهائي المونديال والقناة الناقلة له
السبت، 27 يوليه 2019 - 12:55
كتب : FilGoal
تحد جديد يخوضه الفراعنة يوم السبت في كأس العالم للشباب في كرة اليد، فرنسا تقف حائلا بينهم وبين نهائي البطولة.
مسيرة ممتازة لمنتخب مصر في البطولة يأمل فيها تكراره انتصاره على فرنسا ليضمن على الأقل الميدالية الفضية.
وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها مباشرة القناة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد.
وفي حال فوز مصر على فرنسا تلعب في النهائي أمام البرتغال أو كرواتيا.
وتتواجه الأخيرتان يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
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