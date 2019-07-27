هازارد مشيدا بـ بوليسيتش: قادر على أن يصبح من الأفضل في العالم

أشاد ايدين هازارد نجم ريال مدريد بكريستيان بوليسيتش اللاعب الجديد لنادي تشيلسي، مشيرا إلى أن الأمريكي ينتظره مستقبل كبير ويستطيع أن يكون أحد أفضل نجوم العالم.

كريستيان بوليسيتش النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال البلجيكي في تصريحات لوكالة أسوشيتيد برس:"بوليسيتش يستطيع أن يكون من أفضل اللاعبين في المستقبل هذا مؤكد".

وأضاف "قادر على أن يكون نجما. الآن هو في ناد من الأفضل في العالم. لاعب رائع".

وانضم بوليسيتش (20 عاما) إلى تشيلسي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.

ويأمل تشيلسي أن يسير اللاعب الكرواتي الأصل على خطى هازارد الذي كان النجم الأول لتشيلسي قبل أن يرحل إلى ريال مدريد.

وشارك بوليسيتش في 30 مباراة مع دورتموند في الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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