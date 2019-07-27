خاص خبر في الجول – إنهاء عمل لجان اتحاد الكرة بعد القمة.. واثنان جدد

السبت، 27 يوليه 2019 - 00:28

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة إنهاء عمل كافة اللجان التابعة له واعتبار كل العاملين فيها مستقيلين عقب نهاية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام الدوري.

وقال مصدر مسؤول في الجبلاية لـFilGoal.com: "سيتم تشكيل لجان مختلفة بصورة مرضية وسيتم اختيار الأشخاص الأفضل في كل المجالات للعمل في تلك اللجان".

وواصل "هناك لجنة جديدة تم استحداثها وهي طبية وهناك واحدة أخرى خاصة بإصدار تراخيص الأندية".

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وتابع "سيتم تشكيل لجنة لمسابقات القسم الأول ولجان نوعية أخرى بمختلف الأشكال".

وأتم "كذلك سيتواجد رئيسا ناديي العبور وقنا إلى اللجنة المشكلة لتشكيل دوري القسمين الثاني والثالث بعد اعتذار محمود الشامي".

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