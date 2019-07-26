خاص مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا الأهلي بعدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك.. هذا ما سيحدث

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 23:26

كتب : عاطف شادي

الأهلي - المقاولون - حسين الشحات

لن يتسلم الأهلي درع الدوري في لقاء القمة المقبل أمام غريمه التقليدي الزمالك بعدما حسم اللقب لصالحه رسميا عقب فوزه على المقاولون قبل عدة أيام.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com فضل عدم ذكر اسمه: "درع الدوري سوف يسلم للأهلي في احتفالية عقب نهاية الدوري".

وواصل "أخطرنا الأهلي بعدم تسلمه درع الدوري في لقاء القمة".

أخبار متعلقة

في القمة – وليد صلاح لـ في الجول: لاسارتي يجب أن يخوض الدربي بالأساسيين.. فرصة لن تعوض لوائح القيد – الإنتاج الحربي لـ في الجول: هل اللاعب الموريتاني أجنبي أم مصري؟.. وأزمة للأهلي إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

وأكمل "نجهز لاحتفالية بأحد الفنادق الكبرى للأهلي كي يتسلم فيها الدرع عقب نهاية الدوري وربما تقام بعد عيد الأضحى".

يذكر أن ذلك اللقب هو الرابع على التوالي للأهلي ورقم 41 في تاريخ النادي الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

الأهلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: يوفنتوس يستغل تعثر إنتر في ضم لوكاكو.. سيستخدم ورقة رابحة لضم البلجيكي 10 دقيقة | أوروبا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا الأهلي بعدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك.. هذا ما سيحدث 18 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - محرز: أعتذر للشعب المصري.. لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء 32 دقيقة | مصر 2019
كرة طائرة - مصر تفشل في الثأر من تونس وتخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا 47 دقيقة | رياضات أخرى
تقارير: الاتفاق تم.. كاجاوا إلى الدوري الإسباني 51 دقيقة | أوروبا
تقرير: تدهور الحالة الصحية لـ بيكنباور يهدد حياته ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك