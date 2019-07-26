لن يتسلم الأهلي درع الدوري في لقاء القمة المقبل أمام غريمه التقليدي الزمالك بعدما حسم اللقب لصالحه رسميا عقب فوزه على المقاولون قبل عدة أيام.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com فضل عدم ذكر اسمه: "درع الدوري سوف يسلم للأهلي في احتفالية عقب نهاية الدوري".

وواصل "أخطرنا الأهلي بعدم تسلمه درع الدوري في لقاء القمة".

وأكمل "نجهز لاحتفالية بأحد الفنادق الكبرى للأهلي كي يتسلم فيها الدرع عقب نهاية الدوري وربما تقام بعد عيد الأضحى".

يذكر أن ذلك اللقب هو الرابع على التوالي للأهلي ورقم 41 في تاريخ النادي الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري.

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