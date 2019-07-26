بالفيديو - محرز: أعتذر للشعب المصري.. لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - رياض محرز

اعتذر رياض محرز قائد منتخب الجزائر، عن عدم مصافحته مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح محرز: "كنت أصافح رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الجزائر".

وأضاف جناح مانشستر سيتي: "بعدها كنت في طريقي لمصافحة بقية الواقفين، ولم أعرف أن رئيس الوزراء المصري كان التالي في الصف".

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وشرح: "عندها طلبوني لأتسلم الكأس، ولذا لم أقصد عدم مصافحته".

وأتم: "أعتذر للشعب المصري لو فهم الأمر بشكل خاطئ".

الجزائر توجت بلقب أمم إفريقيا الثانية في تاريخها بفوزها 1-0 على السنغال في استاد القاهرة يوم 19 يوليو الماضي.

بعد المباراة، تلقى محرز انتقادات واسعة لعدم مصافحته رئيس الوزراء المصري، قبل أن يخرج معتذرا عن الواقعة.

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