بالفيديو - محرز: أعتذر للشعب المصري.. لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء

اعتذر رياض محرز قائد منتخب الجزائر، عن عدم مصافحته مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح محرز: "كنت أصافح رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الدولي ورئيس الجزائر".

وأضاف جناح مانشستر سيتي: "بعدها كنت في طريقي لمصافحة بقية الواقفين، ولم أعرف أن رئيس الوزراء المصري كان التالي في الصف".

وشرح: "عندها طلبوني لأتسلم الكأس، ولذا لم أقصد عدم مصافحته".

وأتم: "أعتذر للشعب المصري لو فهم الأمر بشكل خاطئ".

الجزائر توجت بلقب أمم إفريقيا الثانية في تاريخها بفوزها 1-0 على السنغال في استاد القاهرة يوم 19 يوليو الماضي.

بعد المباراة، تلقى محرز انتقادات واسعة لعدم مصافحته رئيس الوزراء المصري، قبل أن يخرج معتذرا عن الواقعة.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق