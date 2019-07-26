كرة طائرة - مصر تفشل في الثأر من تونس وتخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا

ودّع منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" منافسات بطولة إفريقيا 2019، بهزيمته 1-3 أمام تونس في الدور نصف النهائي.

البطولة المقامة في تونس، شهدت مواصلة أصحاب الأرض لمسيرتهم الناجحة، إذ يلتقون الكاميرون في المباراة النهائية يوم 28 يوليو.

أما مصر، فتواجه الجزائر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث باليوم نفسه، بعد أن خسرت الأخيرة 0-3 أمام الكاميرون في نصف النهائي الآخر.

مصر فرّطت في تقدمها أمام تونس، بعد أن فازت بالشوط الأول 18-25.

قبل أن تفز تونس في 3 أشواط متتالية وتخطف بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

ليتجمّد رصيد مصر من الألقاب عند 8 آخرها في 2015، وتفشل في معادلة رقم تونس القياسي صاحبة الـ9 ألقاب والذي بات مرشحا للزيادة.

منتخب مصر فشل أيضا في الثأر من نظيره التونسي الذي حصد لقب النسخة الماضية من قلب القاهرة بالفوز على الفراعنة 3-0.

وتواجدت مصر في المجموعة الثانية بالنسخة الحالية، وحلت ثانية بعد فوزين على المغرب وبوروندي، وهزيمة أمام الكاميرون، قبل أن تودع المسابقة من نصف النهائي.

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