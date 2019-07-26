تقرير: تدهور الحالة الصحية لـ بيكنباور يهدد حياته

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

فرانز بيكنباور

يصارع أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور المرض حاليا ولكن يبدو أن حالته لم تتحسن بل ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير.

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وأجرى اللاعب التاريخي للماكينات الألمانية وصاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.

ويعد بيكنباور أحد القلائل في العالم الذين نجحوا في التتويج بلقب كأس العالم كلاعب وكمدرب فيما بعد وحدث ذلك عامي 1974 و1990.

واتهم بيكنباور بالتورط في قضايا فساد ترتبط بفوز روسيا وقطر بتنظيم مونديالي 2018 و2022.

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بيكنباور ألمانيا بايرن ميونيخ

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