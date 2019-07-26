عمرو الحلواني ينضم إلى حرس الحدود

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 21:52

كتب : أحمد شاكر

عمرو الحلوانى

تعاقد نادي حرس الحدود مع عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي إنبي السابق لمدة موسمين.

الحلواني الذي لعب في صفوف نادي إنبي في الفترة من 2010 وحتى الموسم الماضي، أنهى عقده بالتراضي مع الفريق البترولي قبل أن يبدأ رحلة جديدة في مسيرته.

ووقع عمرو الحلواني على عقود انضمامه لفريق حرس الحدود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، حسبما صرح عمرو خليل مدير الكرة في النادي لـFilGoal.com.

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صاحب الـ 33 عاما الذي يمتاز بإتقانه تنفيذ الركلات الثابتة، شارك في 19 مباراة في موسم 2018-19.

وسجل الحلواني مرة وحيدة وصنع 3 مرات خلال مشاركته بقميص الفريق البترولي في الموسم الذي حسمه الأهلي قبل جولة من نهايته.

وسيعود الحلواني للتدرب من جديد تحت قيادة طارق العشري المدير الفني الحالي لحرس الحدود، والذي دربه لمدة طويلة في إنبي.

ولعب الحلواني 46 مباراة تحت قيادة طارق العشري ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

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