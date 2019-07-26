موندو ديبورتيفو: برشلونة ينوي التجديد لميسي مدى الحياة

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

ينتهي تعاقد ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق في 2021 لكن يبدو أن النادي الكتالوني قرر العمل على تجديد العقد قبل عامين ليضمن بقاء النجم الأرجنتيني في صفوفه حتى الاعتزال.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن برشلونة ينوي التقدم بعقد مفتوح الأمد لميسي من أجل ضمان بقائه في النادي.

وأوضح التقرير أن ممثلي ميسي قد يطلبون تجديد العقد حتى صيف عام 2023 ولكن برشلونة لا يرى مشكلة في جعل العقد طويل الأمد.

أخبار متعلقة

دي ليخت: ما رأيته في يوفنتوس يجعلني أشعر بصعوبة أن أصبح أساسيا سيبايوس: انضممت إلى أرسنال بسبب بطل طفولتي الراحل بسبب مشاركته في كأس الأمم.. الإصابة تُبعد ظهير جنوب إفريقيا الصلب لمدة طويلة

وشارك ميسي مع برشلونة في 687 مباراة سجل خلالهم 603 هدفا وصنع 242 آخرين في كل البطولات.

وتوج ميسي رفقة برشلونة بـ10 بطولات للدوري الإسباني و6 بطولات للكأس و8 للسوبر.

وأوروبيا توج ميسي بـ4 ألقاب في دوري الأبطال و3 سوبر أوروبي، كما ظفر بـ3 كؤوس في كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي

ميسي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماركا: ساعات بيل في ريال مدريد معدودة.. اللاعب على وشك الانتقال إلى الصين 10 دقيقة | أوروبا
عمرو الحلواني ينضم إلى حرس الحدود 11 دقيقة | مصر
موندو ديبورتيفو: برشلونة ينوي التجديد لميسي مدى الحياة 15 دقيقة | أوروبا
تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء 26 دقيقة | مصر
دي ليخت: ما رأيته في يوفنتوس يجعلني أشعر بصعوبة أن أصبح أساسيا 41 دقيقة | أوروبا
سيبايوس: انضممت إلى أرسنال بسبب بطل طفولتي الراحل 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك