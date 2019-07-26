موندو ديبورتيفو: برشلونة ينوي التجديد لميسي مدى الحياة

ينتهي تعاقد ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق في 2021 لكن يبدو أن النادي الكتالوني قرر العمل على تجديد العقد قبل عامين ليضمن بقاء النجم الأرجنتيني في صفوفه حتى الاعتزال.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن برشلونة ينوي التقدم بعقد مفتوح الأمد لميسي من أجل ضمان بقائه في النادي.

وأوضح التقرير أن ممثلي ميسي قد يطلبون تجديد العقد حتى صيف عام 2023 ولكن برشلونة لا يرى مشكلة في جعل العقد طويل الأمد.

وشارك ميسي مع برشلونة في 687 مباراة سجل خلالهم 603 هدفا وصنع 242 آخرين في كل البطولات.

وتوج ميسي رفقة برشلونة بـ10 بطولات للدوري الإسباني و6 بطولات للكأس و8 للسوبر.

وأوروبيا توج ميسي بـ4 ألقاب في دوري الأبطال و3 سوبر أوروبي، كما ظفر بـ3 كؤوس في كأس العالم للأندية.

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