دي ليخت: ما رأيته في يوفنتوس يجعلني أشعر بصعوبة أن أصبح أساسيا

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 21:22

كتب : FilGoal

دي ليخت بقميص يوفنتوس

اعترف ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد أنه تفاجأ بمدى قوة مستوى كل من زملائه الجدد في البيانكونيري بعدما أصبح يتدرب معهم كل يوم.

وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم".

وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام صاحب الـ19 عاما "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية فقط أنا متفاجئ بمستوياتهم".

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وأكمل "كل منهم في قمة تركيزه سيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم لكنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".

وعن دور كريستيانو رونالدو في انتقاله إلى يوفنتوس قال: "لم يكن العامل الأساسي بل هناك العديد من الأشياء الأخرى".

قبل أن يستدرك دي ليخت ويتم حديثه "وبعد تلك العوامل كان من الرائع أن يتحدث معي لاعب عظيم مثل رونالدو ويطلب مني القدوم إلى يوفنتوس".

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