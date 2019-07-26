سيبايوس: انضممت إلى أرسنال بسبب بطل طفولتي الراحل

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

داني سيبايوس

اعترف داني سيبايوس أن انضمامه إلى أرسنال حدث بسبب عشقه لمواطنه خوسيه أنطونيو رييس.

سيبايوس انتقل إلى أرسنال قادما من ريال مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكمل سلسلة اللاعبين الإسبان الذين مروا على صفوف المدفعجية.

وصرّح سيبايوس للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أرسنال نادٍ تاريخي تطلعت إليه دوما، بسبب خوسيه أنطونيو رييس الذي ينحدر من نفس مدينتي".

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وأضاف مشيدا بـ رييس الذي رحل عن عالمنا في حادث أليم قبل عدة أسابيع: "رييس صنع التاريخ في أرسنال وفاز بلقب الدوري، ولذا الحضور هنا يعد خطوة مهمة في مسيرتي".

وكشف: "تحدّثت إلى والد رييس قبل القدوم إلى هنا، وطالبني ألا أفكر مرتين وأن أرسنال نادٍ رائع، خوسيه قضى وقتا رائعا هنا".

وأتم: "عندما ذهبت إلى ملعب التدريب، رأيت صورته وقد صدمتني، لأنه كان بطل طفولتي".

سيبايوس وُلد في بلدة أولتيرا بمدينة إشبيلية، وهي نفس البلدة التي وُلد فيها رييس، رغم اختلاف مساراتهما لاحقا.

رييس انضم إلى ناشئي إشبيلية في عمر الحادية عشر وصار رمزا للنادي، أما سيبايوس فاختار الجهة الأخرى، ولعب للغريم ريال بيتيس.

لكن النقطة المشتركة، أن كلاهما لعب لـ ريال مدريد، وأرسنال كذلك.

رييس توفي متأثرا بإصاباته البالغة في 1 يونيو 2019، بعد أن تعرض لحادث أثناء قيادته سيارته بالقرب من بلدته: أولتيرا.

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